Адвокаты Кернеса обвинили Геращенко в давлении на суд

Юристы городского головы уверены, что заказчиком беспорядков в суде Полтавы является нардеп от Народного фронта.

Народный депутат Антон Геращенко осуществляет давление на судью Андрея Антонова посредством организации беспорядков в зале суда во время заседаний по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Об этом в четверг, 26 июля, заявили адвокаты мэра, сообщает сайт Харьковского горсовета.

В частности адвокаты заявили, что 23 июля в Киевский районный суд Полтавы ворвались активисты и группа вооруженных людей. Юристы считают, что цель акции – дискредитировать любое решение судьи Антонова.

"Если бы эти вооруженные люди ворвались в совещательную комнату, в чем, по нашему мнению, была их цель, и добились бы общения с судьей Антоновым, даже не нанося ему побоев, любое решение, оправдательное или обвинительное, которое он бы принял в дальнейшем, было бы дискредитировано. И это действие стало бы основанием, чтобы процесс начал слушаться заново на следующие три или пять лет", – подчеркнул адвокат Андрей Цыганков.

По его словам, угрозы получали адвокаты, судья и члены его семьи.

"В понедельник судья Антонов сделал заявление в Высший совет правосудия: он должен это сделать, если на него оказывается давление. Судья заявил, что на него лично, на его брата-судью и на его отца – экс-судью оказывается давление и поступают угрозы именно со стороны активистов", – рассказала юрист Лидия Изовитова.

Она отметила, что на последние заседания суда не явился ни один из 19 прокуроров, привлеченных к делу Кернеса.

"И не явились они не в один день, а семь или восемь раз подряд. Их 19 прокуроров в этом деле, однако в суд пришел только один документ, в котором сообщалось, что всего один из прокуроров на больничном", – заявила юристка.

Цыганков добавил, что заказчиком беспорядков в суде он считает нардепа от Народного фронта Антона Геращенко.

"По моему глубокому убеждению, заказчиком этого действия является народный депутат Антон Геращенко, а то, что он заказчик данного дела, суд установил не только по материалам дела, но и по показаниям свидетелей, которые под присягой подтвердили эту ситуацию", – уверен адвокат.

Ранее Кернес заявил о давлении со стороны представителей областной прокуратуры и управления СБУ на Харьковский горсовет, а также коммунальные предприятия города.

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