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Новинский: В Крестном ходе 27 июля примут участие больше ста тысяч человек

Комментариев: 3
Новинский: В Крестном ходе 27 июля примут участие больше ста тысяч человек

По оценкам народного депутата Вадима Новинского в Крестном ходе в честь годовщины крещения Руси 27 июля примет участие более 100 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью аналитического издания Апостроф. “Когда Церковь подвергается гонениям, народ мобилизуется. В разных епархиях УПЦ тысячи людей добровольно записываются ехать в Киев. Вместе с тем, в оргкомитет Крестного хода стекаются очень много фактов вопиющего вмешательства сотрудников СБУ в эти процессы. Транспортным компаниям и даже владельцам автобусов запрещают везти наших людей. В Одессе под давлением спецслужб вообще сняли “бронь“ с вагонов в Киев. В то же самое время, из Администрации президента вышла разнарядка всем областным госадминистрациям собирать бюджетников для участия в шествии Киевского патриархата. И здесь ситуация прямо противоположная. Перевозчикам даются все преференции“, отметил политик.

Об этом сообщает Апостроф.

По мнению Новинского, в этом вопросе власть нарушила все мыслимые стандарты и правила поведения в отношении церкви и верующих, поддерживая одних и создавая проблемы другим. “Запреты, угрозы, давление… Я об этом уже написал в своем обращении в СБУ, ГПУ и МВС, надеюсь будет хоть какая-то реакция. Верю, у власти будет достаточно мудрости или хотя бы инстинкта самосохранения чтобы обеспечить уважение к правам человека и свободе совести в Украине“, рассказал политик. Комментируя вопрос о его личном участии в подготовке Крестного хода, Новинский сказал: “я, как и миллионы верующих делаю все от меня зависящее, чтобы мероприятие прошло на высоком организационном и духовном уровне. И я конечно же приму участие в Крестном Ходе“.

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Комментариев (3)
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Коцман__Бобза    26.07.2018, 21:32
Оценка:  +2
Коцман__Бобза
Зачем обязательно ехать в Киев? Никто ведь не устраивает на 9 мя паломничество в Берлин. Хотите отметить - отметьте у себя дома. Или коварное СБУ вас домой не пускает?
dron29    26.07.2018, 21:22
Оценка:  +3
dron29
А вот и спонсор "гонений" всплыл ))))
сергей11    26.07.2018, 21:13
Оценка:  +3
сергей11
Раздули паникадило.. Уже был один крестный ход. Ничего не вышло. Не выйдет и сейчас.
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