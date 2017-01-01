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ДТП в Днепропетровской области: есть жертвы, пять пострадавших

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В селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ 21053.
Авария произошла на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье
Авария произошла на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье
Пресс-служба ГСЧС Украины

В Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали. Информация о ДТП поступила в 14.24 четверга, 26 июля, сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают спасатели, в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ 21053.

 
Пресс-служба ГСЧС

В результате ДТП были травмированы пять человек и один человек погиб. Причины аварии выясняются.

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Теги: ДТП, авария, жертвы, Днепропетровская область, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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