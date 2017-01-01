Судебное фиаско Киевоблгаза под руководством Дмитрия Дронова

Сегодня, 26 июля состоялось судебное разбирательство дела о доначислении неучтенного объема природного газа почти на 48 миллионов гривен, компанией Инвестиции третьего тысячелетия, которая входит в состав Броварского промышленного узла г. Бровары. Киевоблгаз подал апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд и еще раз потерпел фиаско.

Об этом сообщает Антикор.

Напомним, что и предыдущее судебное разбирательство первой инстанции признало начисление задолженности и действия Киевоблгаза абсолютно незаконными. Кстати, это первый случай в судебной практике, когда решение вынесено в пользу потребителя.

Даже несмотря на все попытки руководства Киевоблгаза во главе с председателем Правления Дмитрий Дроновым "договориться" с представителями суда и надежду, что апелляционное решение будет вынесено в их пользу, закон все же стал на сторону правды.

Решение апелляционного суда вступает в силу сразу после его оглашения, поэтому все действия Киевоблгаза по отключению промышленного узла города Броваров является откровенной "диверсией" не только против предприятий, но и против людей, которые из-за действий Дронова не могут нормально работать.

На подобные действия Киевоблгаза уже обратили внимание Национальная комиссия по регулированию энергетики и Кабинет министров Украины.

Реакция руководства города Бровары и Киевской области очень критическая, поскольку через действия облгазов, в бюджет города не досчитываются налоги почти на 4 млн гривен в день. Представьте сколько денег не досчитал местный бюджет, а кроме этого командой Дронова идет давление на местных чиновников, угрожая перекрыть газоснабжение ко всему городу, если власть будет и впредь поддерживать производство и защищать судьбы людей.

Председатель правления Алюмета Групп, в состав которой входит Броварской Алюминиевый завод, Шапран Сергей, активно поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать все предприятия, которые незаконно отключены газовым монополистом, так как решением Верховного суда Украины действует запрет на отключение компаний от газоснабжения.

- "В настоящее время является исключительно главное требование к власти, а именно национализация всех областных компаний облгаза" - заявляет Сергей Шапран.