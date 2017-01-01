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В Конгрессе США одобрили $250 млн помощи Украине

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Из суммы военной помощи, предусмотренной Киеву, 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
Getty Images
 
Палата представителей Конгресса США приняла проект бюджета на оборонные нужды страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности. Об этом 26 июля сообщило посольство Украины в США в Facebook.
 
Отмечается, что из 250 миллионов долларов, которые выделяются Пентагону для предоставления помощи Украине, 50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений.
 
Также в документ включены основные положения проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.
 
"В частности, Государственному департаменту поручено представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", – сказано в сообщении.
 
В дальнейшем проект оборонного бюджета США на 2019 год должен поддержать Сенат и подписать американский президент.
 
Ранее Конгресс США рекомендовал продолжить финансовую помощь Украине на оборонные нужды в 2019 бюджетном году.
 

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Теги: США, помощь, конгресс, финансирование, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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