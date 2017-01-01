В Конгрессе США одобрили $250 млн помощи Украине

Из суммы военной помощи, предусмотренной Киеву, 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Палата представителей Конгресса США приняла проект бюджета на оборонные нужды страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности. Об этом 26 июля сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что из 250 миллионов долларов, которые выделяются Пентагону для предоставления помощи Украине, 50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Также в документ включены основные положения проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

"В частности, Государственному департаменту поручено представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", – сказано в сообщении.

В дальнейшем проект оборонного бюджета США на 2019 год должен поддержать Сенат и подписать американский президент.

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