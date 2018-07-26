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ЕС поможет построить в Украине 12 путепроводов

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Развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе. Их будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железной дорогой.
Украина с помощью ЕС будет строить путепроводы
Украина с помощью ЕС будет строить путепроводы
commons.wikimedia.org
 
Советник министра инфраструктуры Виктор Загреба сообщил в эфире Еспресо.TV 26 июля, что Евросоюз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей
 
"Мы понимаем и видим по статистике большую потребность построения новых путепроводов там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин, и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с Укрзализныцей и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине", - заявил Загреба.
 
Он указал, что развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе.
 
"Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить "с нуля". Это много", - подчеркнул советник министра.
 
 
Напомним, 9 июля Кабмин и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о выделении кредита в размере 75 миллионов евро на финансирование проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, дороги, помощь, путепровод
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Источник: korrespondent.net

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