Территорию воинской части в Балаклее разминируют до конца года - Минобороны

Силами групп разминирования Вооруженных сил Украины уже очищено от взрывоопасных предметов 410,2 га.

Минобороны планирует завершить разминирование территории в/ч в Балаклее до конца года facebook.com/MNS.GOV.UA

Министерство обороны Украины планирует завершить работы по разминированию территории воинской части в г. Балаклея Харьковской области, где весной прошлого года произошел пожар, вызвавший детонацию боеприпасов, до конца текущего года. Об этом в четверг, 26 июля, пишет РБК-Украина, ссылаясь на ответ ведомства.

Как сообщили в оборонном ведомстве, сейчас разминировали более половины от общей площади территории воинской части. Общая площадь составляет 688,1 га.

"По состоянию на 26 июля 2018 года силами групп разминирования Вооруженных сил Украины очищено от взрывоопасных предметов 410,2 га (59,6%)", - сообщили в Минобороны.

Напомним, 3 мая на складах боеприпасов в Балаклее начались взрывы и произошел пожар. В Генштабе заявили, что его причиной стало возгорание сухой травы во время ликвидации остатков снарядов.

Как сообщалось, пострадавших во время пожара нет и нарушений инфраструктуры района не зафиксировано.

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