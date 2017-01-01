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Кабмин отложил пересмотр цен на газ до осени

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Переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.
Цены на газ до осени меняться не будут
Цены на газ до осени меняться не будут
EPA/UPG

Кабинет министров Украины на заседании в четверг, 26 июля, принял решение о продлении специальных обязательства для Нафтогаза до 1 сентября. Постановление вступает в силу с 1 августа.

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В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.

Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18%.

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Теги: цены на газ, тарифы
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