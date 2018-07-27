Сутки в ООС: 32 обстрела, один погибший

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного.

На Донбассе за минувшие сутки погиб военный Минобороны/ Facebook

На Донбассе за минувшие сутки, 26 июля, сепаратисты 32 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово сепаратистами применялись противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток враг пять раз открывал огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое сепаратистов погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, за сутки 25 июля сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских военных.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе.