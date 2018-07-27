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Паломников УПЦ МП задержали под Ровно: искали взрывчатку

Комментариев: 2
Обыски провели в десятках автобусов .
Верующие готовятся к празднованию 1030-летия Крещения Руси
Верующие готовятся к празднованию 1030-летия Крещения Руси
unian.net

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Верующим, которые пытаются попасть на празднование Крещения Руси в Киев, приходится терпеть некоторые трудности и препятствия на своем пути. Тысячу паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция, которая начала искать в автобусах взрывчатку.

Об этом сообщил священник, который организовал поездку. Видео размещено на YouTube-канале Крестный ход УПЦ - 2018.

На видео видна длинная колонна автобусов, которые по очереди подъезжают на полицейскую проверку. Сопровождающий их священник говорит, что процедура для паломников уже привычная - их так проверяют каждый год при поездке на религиозные мероприятия в Киев.

Как сообщалось 25 июля, в УПЦ заявили, что власти препятствуют прибытию участников крестного хода в Киев.

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Теги: крестный ход, УПЦ МП, Крещение Руси
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Комментариев (2)
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Shurat77    27.07.2018, 10:04
Оценка:  0
Shurat77
Бог в помощь это настоящие верующие,а не те статисты что завтра к раскольникам свезут по 200-400гривен дадут, а бюджетников так вобще как скот свезут как в ссср на майские парады.
krolikoff_net    27.07.2018, 10:03
Оценка:  -2
krolikoff_net
Это не из Ровно паломники. Это политические туристы из на россии . Отправте их домой в вымершее нечерноземье .
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