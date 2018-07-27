Паломников УПЦ МП задержали под Ровно: искали взрывчатку

Обыски провели в десятках автобусов .

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Верующим, которые пытаются попасть на празднование Крещения Руси в Киев, приходится терпеть некоторые трудности и препятствия на своем пути. Тысячу паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция, которая начала искать в автобусах взрывчатку.

Об этом сообщил священник, который организовал поездку. Видео размещено на YouTube-канале Крестный ход УПЦ - 2018.

На видео видна длинная колонна автобусов, которые по очереди подъезжают на полицейскую проверку. Сопровождающий их священник говорит, что процедура для паломников уже привычная - их так проверяют каждый год при поездке на религиозные мероприятия в Киев.

Как сообщалось 25 июля, в УПЦ заявили, что власти препятствуют прибытию участников крестного хода в Киев.