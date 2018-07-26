Избиение Найема: СМИ опубликовали новое видео нападения

На видео видно, как подозреваемые набрасываются на депутата .

Появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как один из подозреваемых набросился на народного депутата Мустафу Найема.

Новую видеозапись опубликовало издание Украинская правда.

На видео видно, как человек в красной рубашке подошел к колонне и остановился возле нее. Мимо пробежал другой человек, который одновременно говорил по телефону. За последним бежал Мустафа Найем, пытаясь его догнать.

Читай также: Избиение Найема: подозреваемым продлили меры пресечения

После человек в рубашке бежит за нардепом. Они выбежали на дорогу и человек в рубашке набросился на него и между ними началась потасовка. Далее оба упали на дорогу, человек в рубашке встал и начал убегать. После этого Мустафа Найем уже побежал за мужчиной в рубашке. Они исчезли из поля зрения камеры наблюдения.

В то же время второй человек, за которым сначала бежал нардеп, некоторое время наблюдал за схваткой и затем также скрылся.

“Мужчина в рубашке похож на одного из подозреваемых в избиении нардепа - Умолта Темербулатова. Из всех фигурантов, зафиксированных на предыдущих обнародованных видео, только Темербулатов был одет в красную рубашку. Ему инкриминируют хулиганство... Второй человек, за которым сначала бежал нардеп, похож на Магомеда-Амина Саитова, после нападения на Найема он сбежал в Азербайджан“, - сообщает издание.

Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа людей напала на нардепа Мустафу Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по “горячим следам“, еще один сбежал и улетел в Баку через 2 часа после столкновения.