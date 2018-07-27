С помощью флагов бойцы ВСУ троллят сепаратистов на Донбассе

Украинские военные подшучивают, вывешивая флаги других государств - в ДНР пишут, что ВСУ подкрепляют зарубежные наемники.

Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе троллят врага, вывешивая флаги других государств, в частности, Сомали.

Об этом говорится на странице фонда Вернись живым в Facebook, где опубликовано соответствующее фото.

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“Ха! Сомалийские пираты на передовой. Недавно мы писали о “ротации“ флагов Италии и США в районе Авдеевской промзоны, а теперь бойцы вывесили в той же местности флаг Федеративной Республики Сомали. Юмор наших ребят действует на телевидение боевиков и на самих террористов, как красная тряпка на быка - кричат, простреливают и снимают сюжеты о том, как Украина усиливает свои войска “тренированными наемниками“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины и в дальнейшем продолжат троллить боевиков, а поэтому просят патриотов передавать им флаги других государств.

Как сообщалось 26 июля, в Крыму на детей крымских татар завели дело - они сняли флаг РФ с сельсовета.