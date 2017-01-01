В Польше украинка родила на работе и пыталась убить ребенка

Преступницу пока не допрашивали - прокурор с судебным психиатром определяют срок, когда можно будет это сделать.

Украинская заробитчанка в Польше родила ребенка на предприятии, где работала, и попыталась убить новорожденную девочку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское радио. Согласно сообщению прокурора окружной прокуратуры в Люблине Петра Ситарского, малышку удалось спасти.

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Инцидент произошел в среду, 25 июля. На предприятии переработки овощей и фруктов в Милееве, где работала 36-летняя роженица, у нее начались схватки. Женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. Обвиняемая долго не возвращалась, и на ее поиски отправилась сестра, которая работала на том же предприятии. Она обнаружила женщину окровавленной.

Другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, изначально не подавала признаков жизни, но через мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу в Свиднике.

“Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, беря во внимание обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта. Также прокурор должен взять во внимание обстоятельство привилегированного типа убийства“, - отметил он.

36-летнюю женщину пока еще не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.

Напомним, ранее под Херсоном 17-летняя девушка родила в уличном туалете. Ребенок упал в яму, спасал сосед.