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ДТП с Hummer в Киеве: водителя-убийцу девочки начинают "отмазывать"

Комментариев: 6
Есть прогнозы, что арестованный Островский, скорее всего, получит условный срок.
Защита водителя ждет спада интереса к делу у общества
Защита водителя ждет спада интереса к делу у общества
УНИАН

Адвокаты Кирилла Островского, который за рулем автомобиля Hummer сбил насмерть на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, уже запустили кампанию по оправданию виновника ДТП в глазах общества,  в результате чего Островский может отделаться условным сроком.

Об этом заявил известный журналист, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, передает Обозреватель.

“Идет классическая схема отмазывания водителя, потому что уже говорят, что он не убегал, что он совершил наезд на желтый сигнал, что девочка выбежала на дорогу. Сейчас вторая сторона максимально использует все средства, чтобы оправдать водителя перед правоохранителями и в глазах общества. На людей это влияет, уже говорят, что Кирилл был не так виноват, что девочка была без матери, неосторожно выбежала и так далее“, - заявил он, добавив, что арестованный, скорее всего, получит условный срок.

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“Я думаю, он точно не будет сидеть в колонии за это убийство. В Украине людей вообще очень редко сажают в колонию за смертельные аварии. Если есть определенные деньги, возможность нанять адвоката - очень редко кто идет в колонии из-за ДТП - даже с погибшими“, - подчеркнул Антонов.

Журналист считает, что Островский, несмотря на его оправдания, пытался сбежать с места ДТП.

“Я лично общался с двумя водителями, которые задерживали этого мужчину. Они находились на месте и видели все. Они стояли на светофоре на красный свет, этот человек сбил девочку и поехал дальше. Они сразу начали преследование, и через 250 метров им удалось заблокировать автомобиль и заставить водителя выйти. Это была настоящая попытка сбежать... По словам людей, которые задерживали, он вел себя очень агрессивно и довольно странно. Это может быть шок или действие каких-то препаратов - это уже должны вынести вердикт медики. Но то, что он отказался от сдачи каких-то своих жидкостей, говорит о том, что есть определенная линия защиты. В этом случае сторона водителя ведет себя довольно стандартно“, - заявил Антонов.

По его мнению, защита водителя рассчитывает на то, что интерес общества к делу будет падать в геометрической прогрессии с каждым днем и эта история с девочкой уже не будет так интересна спустя месяц.

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского.

Ранее сообщалось, что Кирилл Островский в 2017 году вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра. В результате избиения у мужчины был сломан нос.

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Теги: ДТП, Hummer, Кирилл Островский, адвокаты, журналист, девочка, сбил, суд
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Комментариев (6)
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Агент_Смитт    27.07.2018, 11:52
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Возможно даде хорошо если его отпустят, отцу или матери ребенка не придется ждать пока эта гнида выйдет на волю и будет возможность прекратить род островских раз и навсегда.
Peyot    27.07.2018, 11:09
Оценка:  +1
Peyot
Ну вот омельченко уже по пьяни 3х задавил и ничего уважаемый человек))))
ultradetka    27.07.2018, 10:42
Оценка:  +2
ultradetka
У нас такие законы,что суд может 5 лет длиться....и не посадят.Потерпевшая сторона,по нашим законам...никто.Уже побывали в этой ситуации..спасибо;( Пусть мама берет пару миллионов,и лечит нервы...потому что них не докажет.Мы тоже бились за справедливость,и них.
alexis92    27.07.2018, 10:35
Оценка:  +9
alexis92
таких уже стрелять надо! хватит этих "Гуманный Судов". Если блин эти менты и суды не возьмутся за ум, то не удивлюсь что начнется самосуд.
Peyot    27.07.2018, 11:11
Оценка:  +2
Peyot
да таким типа лучше было бы садиться хатя бы на пару лет потом по амнистии выходить... потому как гдето есть наверно и папа а может он на фронте служил и убить тварь убившую его дочь ему все равно что посцать сходить...
Peyot    27.07.2018, 11:11
Оценка:  +1
Peyot
что ж так безграмотно пишу то? вроде все знаю а пальцы по клаве как будто сами лупят))))
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