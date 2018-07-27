ДТП с Hummer в Киеве: водителя-убийцу девочки начинают "отмазывать"

Есть прогнозы, что арестованный Островский, скорее всего, получит условный срок.

Адвокаты Кирилла Островского, который за рулем автомобиля Hummer сбил насмерть на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, уже запустили кампанию по оправданию виновника ДТП в глазах общества, в результате чего Островский может отделаться условным сроком.

Об этом заявил известный журналист, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, передает Обозреватель.

“Идет классическая схема отмазывания водителя, потому что уже говорят, что он не убегал, что он совершил наезд на желтый сигнал, что девочка выбежала на дорогу. Сейчас вторая сторона максимально использует все средства, чтобы оправдать водителя перед правоохранителями и в глазах общества. На людей это влияет, уже говорят, что Кирилл был не так виноват, что девочка была без матери, неосторожно выбежала и так далее“, - заявил он, добавив, что арестованный, скорее всего, получит условный срок.

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“Я думаю, он точно не будет сидеть в колонии за это убийство. В Украине людей вообще очень редко сажают в колонию за смертельные аварии. Если есть определенные деньги, возможность нанять адвоката - очень редко кто идет в колонии из-за ДТП - даже с погибшими“, - подчеркнул Антонов.

Журналист считает, что Островский, несмотря на его оправдания, пытался сбежать с места ДТП.

“Я лично общался с двумя водителями, которые задерживали этого мужчину. Они находились на месте и видели все. Они стояли на светофоре на красный свет, этот человек сбил девочку и поехал дальше. Они сразу начали преследование, и через 250 метров им удалось заблокировать автомобиль и заставить водителя выйти. Это была настоящая попытка сбежать... По словам людей, которые задерживали, он вел себя очень агрессивно и довольно странно. Это может быть шок или действие каких-то препаратов - это уже должны вынести вердикт медики. Но то, что он отказался от сдачи каких-то своих жидкостей, говорит о том, что есть определенная линия защиты. В этом случае сторона водителя ведет себя довольно стандартно“, - заявил Антонов.

По его мнению, защита водителя рассчитывает на то, что интерес общества к делу будет падать в геометрической прогрессии с каждым днем и эта история с девочкой уже не будет так интересна спустя месяц.

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского.

Ранее сообщалось, что Кирилл Островский в 2017 году вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра. В результате избиения у мужчины был сломан нос.