Украина разработала участки газа на 150 млрд кубов

Правительство планирует выставить на электронные торги лицензии на добычу газа на 44 участках.

В Украине подготовлены 44 участка, на которых сконцентрировано запасы природного газа объемом 150 млрд кубических метров.

Об этом в четверг, 26 июля, во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Корреспондент.

“Как только мы откажемся от импорта, мы сразу решительно снизим цены на газ и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ. Вот наша стратегическая задача. Не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газ в количестве, сколько нужно Украине, населению и промышленности“, - подчеркнул Гройсман.

По его данным, сейчас в Украине разведано 44 участка с запасами 150 млрд куб. метров газа.

“У нас уже подготовлено 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа, которые требуют инвестиций, новых технологий, где будут работать украинцы. И мы сможем в конце концов добыть нашу независимость от любого государства“, - подчеркнул Гройсман.

В связи с этим Кабинет министров вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа.

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Согласно принятому постановлению, в Украине откроют геоданные, что даст возможность бизнесу на основе прозрачных аукционов получать лицензии на добычу газа, чтобы в дальнейшем снизить объемы импорта газа и в конечном итоге отказаться от его закупок.

Гройсман также напомнил, что за прошлый и часть позапрошлого года Украина получила на 700 млн куб. м газа больше, чем за предыдущие периоды.

По информации Госгеонадр, начальная стоимость лицензий на подготовленные 44 участка - около 3 млрд грн, а общая площадь участков - более 13 тыс. кв. км. Как отметил глава правительства, сейчас важно провести все подготовительные работы, чтобы начать аукционы максимально быстро.

Как сообщалось 26 июля, Кабмин отложил пересмотр цен на газ до осени.