Глава Гослесагенства взял назад свои слова о коррупции Радикальной Партии

Владимир Бондарь отрицает, что назвал Олега Ляшко коррупционером .

Заявление первого заместителя главы Гослесагентства Владимира Бондаря о том, что Радикальная Партия Олега Ляшко, инициируя законопроект о запрете экспорта дров, действовала по заказу бизнес-кругов и получила за это гонорар в 1 млн долл, было неверно истолковано. Официальный пресс-релиз с опровержением опубликован на сайте Гослесагентства.

"В своем интервью, заместитель Председателя Гослесагентства не упоминал никаких имен и фамилий политиков, а также политических партий…. Также некоторые предложения новости являются манипулятивными и абсолютно неверно трактованными", - говорится в заявлении.

Владимир Бондарь лишь хотел обратить внимание на то, что обвинения против украинских лесхозов озвучиваются зачастую с целью личного обогащения политиками.

Пресс-служба Гослесагентства предполагает, что против руководителя ведомства развернута кампания по дискредитации и заведомое искажение и преувеличение его заявлений является ее частью.

Ранее Владимир Бондарь в комментарии телеканалу "Сфера-ТВ.Луцьк" заявил, что законопроект №5495 о запрете на экспорт дров, инициированный "Радикальной партией"– "чистой воды политический заказ, выполнением которых известен Олег Ляшко" , за выполнение которого Радикальная партия получила 1 млн долл. "К счастью, вмешался президент и наложил вето на этот закон", - сказал он.

Виктор Галасюк, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, депутат от Радикальной партии написал на своей странице в Facebook, что реакция главы ведомства понятна, поскольку Гослес оказался основным выгодополучателем от вето, поскольку оно закрепило действующий в отрасли статус-кво.

Еще один радикал, Игорь Мосийчук возмущенно назвал Владимира Бондаря "держимордой в высоком кресле": "Незаконное обогащение за счет нашего украинского леса и вывоз необработанной древесины за границу - вот главная цель пребывания этого существа в должности!", - написал Мосийчук.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 1 января 2017 года. Тем не менее, за 2017 год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых около 660 тыс. тонн - в страны ЕС.