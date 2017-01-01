Семеро полицейских пострадали во время драки в Конотопском горсовете

Полиция открыла уголовное производство по факту массовой драки в горсовете.

Всем лицам, избившим правоохранителей, грозит до 14 лет тюрьмы wikipedia.org/Gzhegozh

По факту драки в Конотопском горсовете, которая произошла во время проведения сессии 26 июля, открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, передает Укринформ.

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“При процессуальном руководстве Конотопской местной прокуратуры в рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства событий, которые произошли 26 июля в городе Конотоп. Сведения в единый госреестр внесены по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой). Досудебное следствие осуществляет Конотопский отдел полиции“, - рассказала пресс-секретарь.

Также она отметила, что после инцидента в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия были доставлены 46 человек.

При этом за медицинской помощью обратились семь сотрудников полиции и два гражданских лица.

Лицам, которые нанесли телесные повреждения правоохранителям, грозит до 14 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 26 июля было обнародовано видео массовой драки в Конотопском горсовете, после которой полиция задержала 50 человек.