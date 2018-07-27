В Сети показали уничтожение блиндажа боевиков
Вооруженные силы Украины уничтожили блиндаж сепаратистов. Соответствующее видео в четверг, 26 июля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал волонтер Serg Marco.
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По его словам, в результате этого попадания по блиндажу один сепаратист был ликвидирован, трое ранены.
“Мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать“, - отметил волонтер.
Где и когда произошло событие, не уточняется.
Нпомним, ночью 25 июля в зоне ООС украинские военные ликвидировали двоих боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.
Ранее, 24 июля, в Минобороны сообщили, что в зоне проведения ООС при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков.