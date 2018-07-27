Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-регионалка Богословская идет в президенты

Комментариев: 5
Богословская заявила, что "готова поработать ледоколом".
Экс-регионалка обещает прийти на один срок
Экс-регионалка обещает прийти на один срок
УНИАН

Бывший член Партии Регионов Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Об этом она сказала в своем первом видеообращении на Facebook.

Читай также: Насиров написал письмо Холодницкому: просит закрыть его дело

“Эти президентские выборы будут историческими, потому что Украина уже исчерпала прошлый ресурс развития - и так, как сегодня, жить нельзя... Я твердо решила не только идти на эти выборы, но победить на этих выборах“, - заявила Богословская.

Кроме того, она добавила, что будет президентствовать только один срок, если победит.

“ У нас две задачи: навести порядок в стране... и открыть двери для тех молодых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут“, - добавила Богословская.

Также она заявила, что “готова поработать ледоколом“.

Экс-регионалка Богословская идет в президенты
0:00 / 04:29

Напомним, 4 июля депутат Верховной Рады Юрий Деревянко (внефракционный) заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

До этого, о намерении побороться за пост главы государства заявили Юлия Тимошенко и бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный.

Поделись:
Теги: Богословская, выборы президента, кандидат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
VinsBad    27.07.2018, 11:58
Оценка:  0
VinsBad
бл@, когда уже хоть один нормальный человек там будет? каждые выборы одни уроды в списках((
нестор_    27.07.2018, 11:46
Оценка:  +1
нестор_
а надо,дворником и то лучше
Глод    27.07.2018, 11:38
Оценка:  +2
Глод
Она уже пробовала в 2010. Надо идти по второму разу, а то люди совсем забудут, кто она такая.
weightless    27.07.2018, 11:23
Оценка:  0
weightless
Иннуся как перекати-поле -
куда ветер дует, туда и бежит
Хулиганка*    27.07.2018, 11:20
Оценка:  +4
Хулиганка*
Верни ложки, которые украла
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь