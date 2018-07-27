Богословская заявила, что "готова поработать ледоколом".

Бывший член Партии Регионов Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Об этом она сказала в своем первом видеообращении на Facebook.

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“Эти президентские выборы будут историческими, потому что Украина уже исчерпала прошлый ресурс развития - и так, как сегодня, жить нельзя... Я твердо решила не только идти на эти выборы, но победить на этих выборах“, - заявила Богословская.

Кроме того, она добавила, что будет президентствовать только один срок, если победит.

“ У нас две задачи: навести порядок в стране... и открыть двери для тех молодых, которые должны прийти во власть. Они сами этого сделать не смогут“, - добавила Богословская.

Также она заявила, что “готова поработать ледоколом“.

Экс-регионалка Богословская идет в президенты 0:00 / 04:29

Напомним, 4 июля депутат Верховной Рады Юрий Деревянко (внефракционный) заявил, что намерен баллотироваться в президенты.

До этого, о намерении побороться за пост главы государства заявили Юлия Тимошенко и бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный.