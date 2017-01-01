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На Донбассе утонул офицер полиции, спасая дочь

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Спасая свою дочь, которую на матрасе унесло далеко от берега, полицейский не рассчитал сил и утонул.
Полицейский спасал свою дочь
Полицейский спасал свою дочь
novostipmr.com

Участковый офицер Мирноградского отделения полиции Олег Ковалев погиб во время отпуска на побережье водоема. Об этом сообщает Мирноградское отделение полиции в пятницу, 27 июля.

Спасая свою дочь, которую на  надувном матрасе унесло далеко от берега, полицейский не рассчитал сил и утонул.

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“15 лет жизни 48-летний Олег Ковалев посвятил службе в органах внутренних дел. С начала служебного пути и до настоящего времени работал участковым в Мирноградском отделении полиции“, – говорится в сообщении.

У погибшего офицера остались жена и двое детей.

Напомним, по состоянию на 15 июля в Украине с начала года утонули около 600 человек. А с начала нынешнего месяца уже зафиксировано 70 смертельных случаев на воде.

 

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Теги: полиция, донбасс, офицер, погиб, утопился, утопленник, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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