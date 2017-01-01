В Николаеве задержан военный, подозреваемый в убийстве сожительницы

Мотивом убийства, вероятно, стала ревность.

В Николаеве 22-летний военный в состоянии алкогольного опьянения убил женщину из ревности. Тело 31-летней женщины нашли вечером 25 июля. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его на следующий день.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Военный, который убил женщину, съездил на Херсонщину и вернулся, поскольку знал, что его ищет руководство воинской части и возможно будет инкриминировать дезертирство.

С его слов, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. А свое агрессивное поведение мужчина объяснил чрезмерным количеством выпитого.

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“Употреблять спиртные напитки пара начала с вечера накануне, сначала вместе с друзьями, потом уже поздно ночью дома у потерпевшей. Когда дальше пить она отказалась, военный продолжил в летнем кафе в одиночестве. Ссора, которая имела трагические последствия, возникла уже под утро. Употреблять спиртное злоумышленник не прекратил и по дороге домой, и в родном селе. Протрезвел уже утром в родительском доме“, - уточнили в полиции.

Военный задушил девушку, а потом еще и нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Орудие преступления злоумышленник помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем продал, а на вырученные деньги съездил в соседнюю область.

После содеянного мужчина не мог найти свои документы, поэтому в поисках перевернул все в квартире. Почему наполнил ванну водой и поместил туда уже бездыханное тело знакомой, по его утверждениям, сам вообще не понимает.

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Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины (Умышленное убийство) и (Кража). Следствие продолжается, во время которого будут установлены все обстоятельства убийства.

За содеянное задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

Как сообщалось 26 июля, в Николаеве на Центральном проспекте в ванной обнаружен труп 31-летней женщины. Мать погибшей сообщила, что утром в этот день она видела дочь в компании гражданского мужа – оба были выпившие и ссорились. Женщина решила забрать с собой внука.