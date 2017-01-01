В Тернополе задержан водитель троллейбуса под опиатами

Подозрения полицейских подтвердились в медучреждении. В крови мужчины обнаружились сразу два наркотика.

Тест показал наличие сразу двух наркотиков в крови водителя tp.npu.gov.ua

В Тернополе задержали водителя троллейбуса, который перевозил людей в состоянии сильного наркотического опьянения. Нарушителя обнаружили патрульные полицейские, во время проверок перевозчиков в Тернополе, передает пресс-служба региональной патрульной полиции в Facebook.

При взятии анализов в медучреждении, подозрения полицейских подтвердилось. Тест на состояние опьянение показал, что в крови водителя содержатся опиаты и амфетамин.

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“Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения у водителя троллейбуса. Подозрения полицейских подтвердились в медицинском учреждении. Тест на состояние опьянения показал содержание опиатов и амфетамина в организме мужчины“, - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также у мужчины изъяли водительское удостоверение, а вместо него выдали временное разрешение на право управления транспортным средством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутки за день сбили насмерть двух пешеходов.