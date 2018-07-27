Детские шалости: подросток погиб от удара током под Николаевом

15-летний парень решил показать друзьям "смешной" эксперимент на электроподстанции.

Ребенок получил удар в 35 тысяч вольт ukranews.com

В пгт Березнеговатое Николаевской области на огражденной территории электроподстанции 26 июля около 21:00 произошло трагическое событие - 15-летний мальчик погиб от удара током

Об этом сообщает полиция области.

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“15-летний житель Березнеговатое перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимаются волосы. Но уже через мгновение случилось горе - школьник коснулся провода и от поражения током в 35 000 вольт погиб на месте“, - говорится в сообщении.

Его приятели побежали рассказать все родителям, а те сообщили полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.

Как сообщалось 5 июля, под Киевом 15-летний мальчик погиб, делая селфи на мосту.