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Детские шалости: подросток погиб от удара током под Николаевом

Комментариев: 6
15-летний парень решил показать друзьям "смешной" эксперимент на электроподстанции.
Ребенок получил удар в 35 тысяч вольт
Ребенок получил удар в 35 тысяч вольт
ukranews.com

В пгт Березнеговатое Николаевской области на огражденной территории электроподстанции 26 июля около 21:00 произошло трагическое событие - 15-летний мальчик погиб от удара током

Об этом сообщает полиция области.

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“15-летний житель Березнеговатое перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимаются волосы. Но уже через мгновение случилось горе - школьник коснулся провода и от поражения током в 35 000 вольт погиб на месте“, - говорится в сообщении.

Его приятели побежали рассказать все родителям, а те сообщили полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.

Как сообщалось 5 июля, под Киевом 15-летний мальчик погиб, делая селфи на мосту.

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Теги: удар током, Николаевская область, подросток
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Комментариев (7)
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толян04    27.07.2018, 12:19
Оценка:  0
толян04
естественный отбор однако
Шкиряк_и_Зорян    27.07.2018, 12:32
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Не надо так. Это же ещё дитё!
толян04    27.07.2018, 12:41
Оценка:  0
толян04
перелезть через 2м. забор с запрещающими табличками, да зная что там очень опасно
однозначно естественный отбор!
Шкиряк_и_Зорян    27.07.2018, 12:45
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Мы все были такими в детстве. Как говорится, "Мужчина - это выживший в детстве мальчик". Парня очень жалко. Царствие ему небесное!
толян04    27.07.2018, 12:46
Оценка:  +1
толян04
дите это когда до 3-5 лет! а этот 15 летний или плохо в школе физику учил или просто дебил по жизни...был!
толян04    27.07.2018, 12:48
Оценка:  +1
толян04
счас вообще развелось всяких сефистов на крышах электричек и пр. что просто диву даюсь откуда такая тупость?!
Шкиряк_и_Зорян    27.07.2018, 12:15
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Не от электромагнитного, а от электрического. Кто автор этих, проповедующих профанацию, статей?
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