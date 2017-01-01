Матиос рассказал, как вывозят оружие с Донбасса

По официальным данным изъято около 300 гранатометов, 1000 автоматов, 15 тысяч килограмм взрывчатки, более миллиона патронов.

Правоохранители изъяли менее 10% оружия, вывезенного с Донбасса в другие регионы Украины. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

Читай также: Зафиксирована усиленная милитаризация Крыма - Тымчук

“Статистика свидетельствует об огромном количестве - более 10 тысяч утраченного оружия, только изъятых порядка 300 гранатометов официально, 1000 автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки различной, более миллиона патронов. Это выявлено правоохранительными органами. Это всего-навсего каких-то 5-7 - 10% реального количества“, - сообщил Матиос.

Также он отметил, что оружие из Донбасса вывозят в автобусах, на которых до этого везли волонтерскую помощь.

“Я вернулся в воскресенье с зоны ООС. Автобус на блокпостах проверяют, а у них двойное дно. Туда они везут волонтерскую помощь, а в двойном дне гранатометы, автоматы“, - заявил Матиос.

Отметим, официально у украинцев зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия. При этом эксперты считают, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.