В Херсонской области в ДТП пострадали восемь человек
В Голопристанском районе Херсонской области в результате ДТП пострадали восемь человек, среди них четверо детей.
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 27 июля.
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Авария произошла на автодороге вблизи села Нововладимировка. Полицейские установили, что 57-летний житель Киевской области на автомобиле Citroеn Berlingo не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Multivan под управлением 43-летнего жителя Винницкой области. В результате произошло столкновение.
"Во время ДТП пострадали восемь граждан. Работники скорой оказали им медицинскую помощь. Двух взрослых и четверых детей (в возрасте от 9 до 13 лет) с различными травмами госпитализировали в больницу", – рассказали в полиции.
По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одесской области два человека погибли, после того как микроавтобус врезался в грузовик КамАЗ, который совершал маневр.