Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсонской области в ДТП пострадали восемь человек

Комментариев: 0
Двух взрослых и четверых детей в возрасте от 9 до 13 лет с различными травмами госпитализировали в больницу.
Столкнулись Citroеn Berlingo и Volkswagen Multivan
Столкнулись Citroеn Berlingo и Volkswagen Multivan
npu.gov.ua

В Голопристанском районе Херсонской области в результате ДТП пострадали восемь человек, среди них четверо детей.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 27 июля.

Читай также: ДТП с Hummer в Киеве: водителя-убийцу девочки начинают "отмазывать"

Авария произошла на автодороге вблизи села Нововладимировка. Полицейские установили, что 57-летний житель Киевской области на автомобиле Citroеn Berlingo не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Multivan под управлением 43-летнего жителя Винницкой области. В результате произошло столкновение.

"Во время ДТП пострадали восемь граждан. Работники скорой оказали им медицинскую помощь. Двух взрослых и четверых детей (в возрасте от 9 до 13 лет) с различными травмами госпитализировали в больницу", – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Среди пострадавших четверо детей
Среди пострадавших четверо детей
npu.gov.ua

Напомним, в Одесской области два человека погибли, после того как микроавтобус врезался в грузовик КамАЗ, который совершал маневр.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, дети, фото, авария, полиция, Херсонская область, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь