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В Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом

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В больницу поступили двое пациентов с ботулизмом. Накануне они употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.
В КГГА предупредили об опасности
В КГГА предупредили об опасности
depositphotos.com

В Киеве продолжают фиксировать случаи заболевания ботулизмом. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, пишет сайт КГГА в пятницу, 27 июля.

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По ее словам, в инфекционное отделение Александровской клинической больницы поступили двое пациентов с ботулизмом. Оба употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.

“Ботулизм в большинстве случаев можно не допустить… Все, что нужно сделать, чтобы не заболеть ботулизмом - отказаться от употребления опасных (особенно в теплое время года) продуктов“, - отметила Гинзбург.

К опасным продуктам относятся соленая, вяленая и копченая рыба, домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина и колбаса.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, грибных консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением и сомнительного качества.

Напомним, ранее в Запорожской области от ботулизма умер мужчина. 

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Теги: Киев, КГГА, Больница, заболевание, болезнь, рыба, ботулизм
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Источник: korrespondent.net

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