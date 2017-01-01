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В Тернопольской области раскопали тела четырнадцати расстрелянных людей

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Люди были расстреляны во время Великой Отечественной войны. Решается вопрос о передаче останков на экспертизу.
В Тернопольской области нашли скелеты 14 людей
В Тернопольской области нашли скелеты 14 людей
tp.npu.gov.ua

Скелеты четырнадцати человек, расстрелянных в период Великой Отечественной войны, обнаружили во время раскопок в городе Шумск Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

Жертвы были расстреляны во время Великой Отечественной войны
Жертвы были расстреляны во время Великой Отечественной войны
tp.npu.gov.ua

По словам Инны Могилы, начальника Шумского следственного отделения, на территории района представители львовского общества проводят официальные раскопки, а именно занимаются поиском жертв политических репрессий и войн.

Во время работ за территорией одного из местных частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно - скелетированные остатки неизвестных. По предварительной информации, все люди, вероятно, погибли от рук НКВД-истов после 1945 года.

 

Останки доставлены в морг
Останки доставлены в морг
tp.npu.gov.ua

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Об этой находке руководитель группы сообщил в местное отделение полиции. После фотосъемок, останки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче костей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Решается вопрос о передаче скелетов на экспертизу
Решается вопрос о передаче скелетов на экспертизу
tp.npu.gov.ua

Событие внесено в Единый Реестр досудебных расследований по статье 115 часть 2 (п1) - умышленное убийство из корыстных побуждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине найден древний скелет женщины с черными отметинами. Отметины, вероятно, нанесли уже после смерти. 

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Теги: Тернопольская область, археологи, Великая Отечественная, останки, раскопки, расстреляли, экспертиза
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