В Тернопольской области раскопали тела четырнадцати расстрелянных людей

Люди были расстреляны во время Великой Отечественной войны. Решается вопрос о передаче останков на экспертизу.

Скелеты четырнадцати человек, расстрелянных в период Великой Отечественной войны, обнаружили во время раскопок в городе Шумск Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Жертвы были расстреляны во время Великой Отечественной войны tp.npu.gov.ua

По словам Инны Могилы, начальника Шумского следственного отделения, на территории района представители львовского общества проводят официальные раскопки, а именно занимаются поиском жертв политических репрессий и войн.

Во время работ за территорией одного из местных частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно - скелетированные остатки неизвестных. По предварительной информации, все люди, вероятно, погибли от рук НКВД-истов после 1945 года.

Останки доставлены в морг tp.npu.gov.ua

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Об этой находке руководитель группы сообщил в местное отделение полиции. После фотосъемок, останки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче костей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Решается вопрос о передаче скелетов на экспертизу tp.npu.gov.ua

Событие внесено в Единый Реестр досудебных расследований по статье 115 часть 2 (п1) - умышленное убийство из корыстных побуждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине найден древний скелет женщины с черными отметинами. Отметины, вероятно, нанесли уже после смерти.