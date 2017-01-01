В Тернопольской области раскопали тела четырнадцати расстрелянных людей
Скелеты четырнадцати человек, расстрелянных в период Великой Отечественной войны, обнаружили во время раскопок в городе Шумск Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По словам Инны Могилы, начальника Шумского следственного отделения, на территории района представители львовского общества проводят официальные раскопки, а именно занимаются поиском жертв политических репрессий и войн.
Во время работ за территорией одного из местных частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно - скелетированные остатки неизвестных. По предварительной информации, все люди, вероятно, погибли от рук НКВД-истов после 1945 года.
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Об этой находке руководитель группы сообщил в местное отделение полиции. После фотосъемок, останки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче костей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.
Событие внесено в Единый Реестр досудебных расследований по статье 115 часть 2 (п1) - умышленное убийство из корыстных побуждений.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине найден древний скелет женщины с черными отметинами. Отметины, вероятно, нанесли уже после смерти.