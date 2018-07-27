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В Запорожье сотрудники СБУ задержали пять автобусов с паломниками в Киев

Комментариев: 2
В Запорожье сотрудники СБУ задержали пять автобусов с паломниками в Киев
church.ua

Сегодня ночью сотрудники СБУ заблокировали проезд на набережной магистрали в Запорожье пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ, которые отправлялись в Киев. Об этом сообщает Страна со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Священник Александр Микитенко, клирик Запорожской епархии, Каменко-Днепровского благочиния, с. Благовещенка рассказал, что во время остановки к ним подъехали четыре легковых автомобиля представительского класса.

“Из автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им покорились и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые якобы должны подъехать“, - сказал он.

Священник отметил, что в течение более полутора часа к ним так никто и не приехал.

“Сотрудники СБУ составили половину протокола, опрашивая меня, а когда начали снимать на видеокамеру, куда-то отошли. Сейчас стоят подальше от нас, опасаясь камер телефона. А мы стоим на обочине и ждем дальнейших указаний от СБУ“, — сказал он.

После того как представитель СБУ закончил составлять протокол, а верующие написали встречный протокол, они продолжили свой путь к столице.

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Комментариев (2)
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Vesna_Krasna4    27.07.2018, 13:02
Оценка:  -1
Vesna_Krasna4
Это не серьезно, вы с теньками и бабульками решили бороться? Вы серьезно??????
Коцман__Бобза    27.07.2018, 13:21
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
«Мы будем стоять не спереди, а сзади женщин и детей» В.Путин.

Вот поэтому и приходится проверять. А то мало ли чего.
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