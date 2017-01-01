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В Виннице столкнулись четыре авто, есть жертвы

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Один из пострадавших водителей скончался во время оказания медицинской помощи. Еще три человека пострадали.
В Виннице столкнулись четыре авто, есть жертвы
© vn.npu.gov.ua
Фото 1/7
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
  • В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
В Виннице столкнулись четыре авто, есть жертвы
В Виннице произошло ДТП с четырьмя автомобилями
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В пятницу, 27 июля, в Виннице произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, авария произошла в 9 утра на улице Лебединского. Столкнулись две легковушки, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП были госпитализированы трое людей. Один из госпитализированных водителей во время оказания медицинской помощи скончался.

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Отмечается, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

“В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro“, - говорится в сообщении.

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Ранее сегодня произошло ДТП в Херсонской области. В результате аварии пострадали восемь человек.

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Теги: автомобили, ДТП, Винница, видео, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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