Последствия ливня в Одессе: грязь сгребали в кучи высотой более метра

Коммунальщики расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи.

В ночь на 27 июля на город обрушился мощный ливень dumskaya.net

В Одессе ночной ливень подтопил улицы Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.

Об этом сообщает Думская.

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В частности, коммунальщики расчищают Таможенную площадь от грязи, которую туда смыл по Деволановскому спуску сильный продолжительный ливень.

Как сообщили в мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники КП Городские дороги и ЖКС Портофранковский. Они уже расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи и очисткой ливневок.

Как сообщалось 25 июля, власти Киева оправдались за потоп в столице.