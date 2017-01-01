Последствия ливня в Одессе: грязь сгребали в кучи высотой более метра
Коммунальщики расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи.
В Одессе ночной ливень подтопил улицы Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.
Об этом сообщает Думская.
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В частности, коммунальщики расчищают Таможенную площадь от грязи, которую туда смыл по Деволановскому спуску сильный продолжительный ливень.
Как сообщили в мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники КП Городские дороги и ЖКС Портофранковский. Они уже расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи и очисткой ливневок.
Как сообщалось 25 июля, власти Киева оправдались за потоп в столице.