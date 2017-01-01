Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Последствия ливня в Одессе: грязь сгребали в кучи высотой более метра

Комментариев: 0
Коммунальщики расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи.
В ночь на 27 июля на город обрушился мощный ливень
В ночь на 27 июля на город обрушился мощный ливень
dumskaya.net

В Одессе ночной ливень подтопил улицы Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: В Ровно ливень подтопил несколько улиц

В частности, коммунальщики расчищают Таможенную площадь от грязи, которую туда смыл по Деволановскому спуску сильный продолжительный ливень.

Как сообщили в мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники КП Городские дороги и ЖКС Портофранковский. Они уже расчистили проезжую часть сейчас занимаются вывозом куч грязи и очисткой ливневок.

Как сообщалось 25 июля, власти Киева оправдались за потоп в столице.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь