В Снятине водитель сбил трех протестующих, блокировавших дорогу

Полиция открыла дело на протестующих, им грозят "исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет".

В селе Стецева в Снятынского района Ивано-Франковской области в ночь на 27 июля водитель, возмущенный действиями людей, которые перекрыли дорогу, сбил протестующих.

Об этом сообщает Галицький кореспондент.

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“Около часа ночи на дороге регионального значения сообщением Снятин-Городенка, 24-летний водитель из соседнего села, управляя автомобилем марки Опель Вектра на польских номерах, намеренно наехал на пешеходов 1996 г.р., 1969 г.р. 1973 г.р., жителей села Стецева, которые препятствовали его проезду“, - говорится в сообщении.

В результате люди получили телесные повреждения и были доставлены в Снятинской больницу с ссадинами и ушибами. После проведенного осмотра медиками пострадавшие от госпитализации отказались и их отпустили домой.

Водитель, по результатам проведенного медосвидетельствование - был трезвый. Транспортное средство изъято и помещено на территории местного отделения полиции.

По данному факту начато и проводится досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и призывают граждан проявлять толерантность и взаимоуважение друг к другу во время проведения подобных акций.

По факту перекрытия и частичного перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).

Такие действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось 13 июля, возле Рады авто-леди сбила протестующего “евробляхера“.