Оба водителя при этом были трезвыми. Маршрутка подрезала фуру.

В Днепре столкнулись маршрутка с фурой Новой Почты: пострадали четыре женщины

В Днепре в ДТП с маршруткой и фурой "Новой почты" пострадали 4 женщины

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В Днепре в ДТП с маршруткой и фурой "Новой почты" пострадали 4 женщины

В городе Днепр произошло серьезное ДТП: в фуру Новой почты врезалась маршрутка рейса №23. В результате происшествия пострадали четыре пассажирки микроавтобуса, передает Информатор. Инцидент произошел в пятницу, 27 июля, на улице Каруны, в 09:00 утра.

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Александр, водитель автомобиля Новой почты рассказал, что двигался в сторону правого берега, когда его подрезал автомобиль, вилявший между рядами.

“Я нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения, но сзади в меня въехала маршрутка“, - поясняет водитель грузовика.

Одна из пассажирок микроавтобуса рассказала, что когда произошла авария, большинство пассажиров упали.

“За минуту до аварии водитель резко затормозил и люди “поехали“ вперед. Я крепко держалась за верхний поручень и мне удалось устоять на ногах. Когда мы вышли наружу, некоторые женщины держались за зубы или прижимали платки к лицу. Оказалось, что сидевшим тоже крепко досталось: : они впечатались в спинки передних сидений“, — рассказала девушка.

Полную картину и обстоятельства происшествия установят правоохранители. На месте аварии работали скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Пострадавших госпитализировали в городские клинические больницы № 6 и № 4.

Напомним: ранее в Киеве из-за девушки столкнулись два авто: есть пострадавшие.