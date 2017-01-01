Сильный ливень затопил улицы Одессы

В результате ночного ливня подтопило несколько площадей и улиц, повалено шесть деревьев.

В ночь на пятницу, 27 июля, на Одессу обрушился сильный ливень, многие улицы оказались подтопленными. Об этом сообщает сайт Вгороде.

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Отмечается, что дождеприемники быстро забились различным мусором и грязью.

В частности, подтопило Балковскую, Приморскую, Среднефонтанскую площадь, Французский бульвар, Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана, Водопроводную, Таможенную площадь и другие.

Сейчас проезжаемость дорог на улицах города восстановлена.

Ночной ливень в Одессе 0:00 / 00:40

В результате ливня были повалены 6 деревьев (Новосельского, 36, Софиевская, 2б, Старопортофранковская, 12, Мечникова, 38, Мечникова (возле Преображенского парка) и три огромные ветки (Новосельского, 9, 73).

Сейчас коммунальщики убирают последствия непогоды.

Напомним, 25 июля сильный ливень затопил улицы и дороги Киева. Также потопы наблюдались в Запорожье и Херсоне.