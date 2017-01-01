В Донецкой области в ДТП погибли три человека, семь пострадали

Оба водителя и еще пять пассажиров госпитализированы, трое человек скончались.

В Донецкой области, на трассе Горловка - Бахмут, произошло ДТП, унесшее три жизни. Еще семь человек пострадало. Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

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Отмечается, что авария произошла в пятницу, 27 июля, около 10:00 утра. На междугородней дороге, у поворота в сторону села Зайцево, столкнулись Renault и Opel.

Три человека погибло, еще семь пострадало dn.npu.gov.ua

В результате аварии погибло три пассажира Опеля. Оба водителя и пять других пассажиров оказались в больнице города Бахмут с травмами различной степени тяжести.

“Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего)“, - отметили в полиции.

Напомним, в этот же день 27 июля, в Днепре произошло ДТП с маршруткой и фурой Новой Почты. В результате инцидента пострадали четыре женщины.