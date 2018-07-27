Под Запорожьем парень спас от ужасной смерти девочку и ее тетю

Соседу пришлось выталкивать со дна выгребной ямы девочку, рискуя захлебнуться.

Девочку спасло то, что ее мама научила - набрать воздуха и задержать дыхание, если начнешь тонуть zp.depo.ua

Трагедия едва не произошла в селе Новогоровка Запорожской области.

Об этом сообщает Depo.Запорижжя.

“Семья Решетников была на улице - взрослые работали, маленькая Ангелина играла рядом. В какой-то момент девочке захотелось смородины - кусты сладкой ягоды растут на участке. Девочке особливосподобались ягодки, растущие у бетонной плиты, которая накрывала выгребную яму. Никто из членов семьи там не ходит из-за опасности, поэтому на этой стороне куста ягод было обильно“, - говорится в сообщении.

В одно мгновение девочка упала в выгребную яму. Глубина - почти три метра, о Объем 12 кубометров. В тот день яма была уже почти заполнена - до вверха не хватало буквально 40 сантаметрив.

Никто из членов семьи не умеет плавать - немного может держаться на воде только Галина, тетя девочки. Не колеблясь, она бросилась в яму, но отыскать там Ангелинку не смогла.

Испуганные женщины начали звать на помощь. Крики услышал сосед Алексей Псел. Парень подумал, бытовая мелочь, собаки подрались или что-то похожее. Бросился на помощь. Увидел Галину в яме и сразу начал ее вытягивать, только когда ему объяснили: в яме еще маленькая Ангелинка.

Алексей не колебался ни секунды, выбросил из кармана телефон и бросился в яму. Держался руками за край и пытался ногами нащупать и задеть малышку. Найти Ангелину не удавалось - яма слишком глубокая, роста парня не хватало. Тогда он нырнул и скоро наткнулся на девочку. Ее ногу придавило куском плиты, вытащить ребенка было трудно - парню пришлось выталкивать девочку, рискуя захлебнуться.

“Как выяснилось, девочка, когда начала падать в яму, успела набрать воздуха и задержать дыхание. Мама-педагог так учила ее на случай, если ребенок начнет тонуть. Благодаря этому Ангелина не наглоталась грязной воды и не погибла за тех несколько минут, что находилась в яме“, - уточняет издание.

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Ребенка быстро доставили в больницу - девочка была в состоянии средней тяжести, отравление токсинами, рваная рана но ноге. Но жизни девочки ничего не угрожало, ей провели антибактериальную терапию.

По словам и.о. заведующего отделением анестезиологии интенсивной терапии Надежды Павловой, падение в выгребную яму - это смертельная опасность. Даже если человек не утонет и не наглотается воды, то она быстро получит смертельную интоксикацию газами. Каждая секунда пребывания в яме может привести к летальному исходу.

26 июля, маленькую Ангелину выписали из больницы.

В ближайших планах самого Алексея - служба в армии. После героического поступка парня пригласили работать в Службе спасения, но он решительно отказал - “сначала долг Отчизне, а потом будет видно“.

Как сообщалось 27 июля, под Кропивницким случайный прохожий спас из колодца 5-летнего мальчика.