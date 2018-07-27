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Под Луганском ОБСЕ "засекли" 30 танков и 10 Градов

Комментариев: 4
В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики выстроили большое количество военной техники на окраине Луганска.
Боевики активно перебрасывают бронетехнику
Боевики активно перебрасывают бронетехнику
osce.org

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня Град и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

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“24 июля с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля обнаружено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)“, - сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО Град неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) за 56 км от Луганска.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает милитаризировать Крымский полуостров.

На территории, неподконтрольной Украине усиленно размещается многочисленный военный контингент. РФ перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов. 

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Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, Град, танки, Луганск, ЛНР
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    27.07.2018, 14:57
Оценка:  0
WTF2wtf
Да там этой российской брони дохрена и больше.
Сами россияне кричали о примерно 700 одних только танков на оккупированной территории Донбасса.
Может и преувеличивали, но не в несколько раз.
Многие источники подтверждали наличие более 400 российских танков на стороне боевиков.
А сколько легкой брони
WTF2wtf    27.07.2018, 14:59
Оценка:  0
WTF2wtf
Сотни единиц тяжелой брони и в районе тысячи легкой ... и это только бронетехника!!!
Россия так накачала оккупированные ей районы вооружениями, что многие армии курят бамбук на их фоне.
Наверное никто еще так не вооружал боевиков, как сейчас Россия на Донбассе
WTF2wtf    27.07.2018, 15:01
Оценка:  0
WTF2wtf
30 танков в одной только точке под Луганском, 25 танков до этого беспилотник ОБСЕ засек на территории одного предприятия в Донецке ... и таких мест дислокации десятки по оккупированной территории
Peyot    27.07.2018, 14:50
Оценка:  0
Peyot
кучно стоят можно джавелины протестировать ....
WTF2wtf    27.07.2018, 14:59
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну так подлезь, попробуй
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