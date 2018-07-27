Под Луганском ОБСЕ "засекли" 30 танков и 10 Градов

В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики выстроили большое количество военной техники на окраине Луганска.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня Град и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

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“24 июля с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля обнаружено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)“, - сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО Град неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) за 56 км от Луганска.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает милитаризировать Крымский полуостров.

На территории, неподконтрольной Украине усиленно размещается многочисленный военный контингент. РФ перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов.