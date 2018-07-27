Под Луганском ОБСЕ "засекли" 30 танков и 10 Градов
Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня Град и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.
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“24 июля с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля обнаружено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)“, - сообщает пресс-служба ОБСЕ.
По их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО Град неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) за 56 км от Луганска.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает милитаризировать Крымский полуостров.
На территории, неподконтрольной Украине усиленно размещается многочисленный военный контингент. РФ перебрасывает огромное количество боевой техники и ракетных комплексов.
Сами россияне кричали о примерно 700 одних только танков на оккупированной территории Донбасса.
Может и преувеличивали, но не в несколько раз.
Многие источники подтверждали наличие более 400 российских танков на стороне боевиков.
А сколько легкой брони
Россия так накачала оккупированные ей районы вооружениями, что многие армии курят бамбук на их фоне.
Наверное никто еще так не вооружал боевиков, как сейчас Россия на Донбассе