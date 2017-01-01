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В Кременчуге подростки пытались украсть кабину с колеса обозрения

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Несовершеннолетних задержали и вызвали их родителей.
Подростки пытались украсть кабину с аттракциона
Подростки пытались украсть кабину с аттракциона
patrol.police.gov.ua

В Кременчуге в четверг, 26 июля, трое несовершеннолетних пытались украсть кабину с аттракциона Колесо обозрения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кременчуга, пишет УНН

Экипаж патрульной полиции получил вызов 26 июля около 20:00.

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На месте происшествия полицейские обнаружили трех несовершеннолетних лиц, которые пытались похитить кабину с аттракциона Колесо обозрения. Подростков задержали, вызвали их родителей и следователя.

Как сообщалось 26 июля, в центре Киева за 2 минуты на 5 млн гривен ограбили финучреждение.

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Теги: кража, подростки, полиция, Полтавская область, Кременчуг, аттракцион
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