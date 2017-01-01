В Харькове ревнивая сожительница зарезала пенсионера

Во время застолья женщина набросилась на сожителя с ножом. Позже они легли спать, а под утро мужчина скончался.

В Харькове женщина убила своего пожилого сожителя. Конфликт между 63-летним харьковчанином и его 50-летней сожительницей возник во время застолья с алкогольными напитками. Ссора возникла на почве ревности. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читай также: В Киеве поляк убил мужчину, ранил женщину и бросался на копов с ножом

Отмечается, что женщина схватила нож и нанесла мужчине удары в область грудной клетки. После этого они легли спать, а утром мужчина скончался.

Работники отдела криминальной полиции установили личность подозреваемого и обстоятельства преступления.

В настоящее время злоумышленница подозревается в убийстве и находится под стражей. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разыскивают преступника: мужчину 25-30 лет, который провел два дня с 55-летней нищенствующей женщиной и убил ее.