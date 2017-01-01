Расследование дела Онищенко завершили: что дальше?

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в хищении государственных средств.

Учитывая, что Онищенко в 2016 году покинул территорию Украины, о завершении расследования НАБУ сообщило его адвокатам, говорится в заявлении бюро.

Им передали материалы следствия. После того, как защита ознакомится с документами, правоохранители составят обвинительный акт для направления в суд.

По версии следствия, подконтрольные Онищенко предприятия, которые добывали газ по договорам совместной деятельности с государственной компанией “Укргаздобыча“, через биржи продавали его фирмам-посредникам по цене значительно ниже себестоимости.

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А они - уже по значительно более высокой цене - сбывали его на рынке. Разницу, утверждают следователи, переводили в наличные и выводили за рубеж.

В результате “преступная организация“, которую якобы основал и возглавил Онищенко, в период с января 2013 года по июнь 2016-го противоправно завладела более чем 1,6 млрд грн от реализации природного газа.

Из-за таких действий, утверждают в НАБУ, “Укргаздобыча“ понесла убытки на сумму более 740 млн грн.

“В целом следствие установило причастность к участию в “газовой схеме“ 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО “Укргаздобыча“, юристы, финансисты, руководители компаний и т.д.“, - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что во время досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершили: обвинительные акты в отношении их направили в суд.

Еще семь подозреваемых, в том числе Онищенко, находятся в розыске.

В апреле 2018 года руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что дело самого Александра Онищенко и еще шестерых его сообщников суд будет рассматривать заочно.

“Если взять “газовое дело“, то только сейчас мы намерены передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписанное генеральным прокурором окончательное подозрение“, - заявил Сытник.

По его словам, дело Онищенко и других подозреваемых будет составлять более тысячи томов.

“Это колоссальная работа“, - добавил директор НАБУ.

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Александр Онищенко с 1993 года занимался бизнесом в газовой сфере. По состоянию на 2015 год, издание Forbes разместило его на 97-й строчке в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивали в 27 млн ??долларов.

В политику Онищенко пришел в 2012 году. Он прошел в Верховную Раду от одного из округов Киевской области и вступил во фракцию Партии регионов.

На внеочередных выборах в 2014 году политик прошел в Раду уже как самовыдвиженец.

В 2016 году из-за обращения Генпрокуратуры Верховная Рада лишила Онищенко неприкосновенности, но на тот момент депутат уже покинул страну.

Все обвинения в свой адрес Онищенко отвергает.

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По его мнению, это - политическое преследование со стороны властей.

Онищенко неоднократно заявлял, что имеет компромат на президента Петра Порошенко и других украинских политиков.

Он также утверждал, что передал собранные данные спецслужбам США.

Рпнее суд Испании принял решение об экстрадиции Онищенко. Беглого нардепа не выдадут Украине без решения правительства Испании и рассмотрения запроса на политическое убежище.

