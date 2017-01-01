На Закарпатье усиливают охрану границы

В Закарпатскую область отправилась группа офицеров администрации Государственной пограничной службы для усиления охраны границы со странами Евросоюза.

Решение об усилении этого направления принято в связи с активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации.

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Отправившие сотрудники ГПСУ усилят в наряды в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях. Они будут предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявлениям, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на госгранице.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в первом полугодии количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%. На границе задержали 1432 нелегальных мигрантов.