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На Закарпатье усиливают охрану границы

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Госпогранслужба усиливает Закарпатские погранотряды из-за роста потока мигрантов и контрабанды.
На Закарпатье отправляют все больше пограничников
На Закарпатье отправляют все больше пограничников
dpsu.gov.ua
В Закарпатскую область отправилась группа офицеров администрации Государственной пограничной службы для усиления охраны границы со странами Евросоюза.
 
Об этом в пятницу, 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Решение об усилении этого направления принято в связи с активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации.

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Отправившие сотрудники ГПСУ усилят в наряды в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях. Они будут предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявлениям, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на госгранице.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в первом полугодии количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%. На границе задержали 1432 нелегальных мигрантов.

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Теги: ЕС, контрабанда, Закарпатье, граница, Закарпатська область
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