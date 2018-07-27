Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Абитуриенты подали в ВУЗы на 45 тысяч заявлений меньше, чем мест на бюджете

Комментариев: 3
По собеседованию в ВУЗы зачислено 50 абитуриентов.
Продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра
Продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра
ukranews.com

146 085 абитуриентов подали заявления на вступление в высшие учебные заведения для получения образовательной степени бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования в 2018 году.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, передают Українські Новини.

Всего абитуриенты подали 914 545 заявлений в бумажной (11 тыс.) и электронной (903,5 тыс.) форме на поступление в вузы.

Читай также: Печальная статистика вступительной кампании-2018: “создавать ВВП“ будут филологи

Самыми популярными специальностями в текущем году является филология, право, менеджмент, среднее образование (школьный учитель), компьютерные науки, экономика, медицина, инженерия программного обеспечения, туризм и психология.

Прием заявлений от поступающих на дневную форму обучения на бакалаврат был завершен в 18:00 26 июля.

На данный момент продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра.

Отметим, Кабинет Министров установил государственный заказ на обучение в высших учебных заведениях 191,1 тыс. человек в 2018 году.

Как сообщалось 12 июля, стартовала подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы.

Поделись:
Теги: ВУЗ, вступительная кампания, абитуриенты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    27.07.2018, 16:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Але, Бигмир, вы продолжаете опускаться все ниже, стряпая подобные заголовки???
WTF2wtf    27.07.2018, 16:09
Оценка:  +2
WTF2wtf
Текст, который надергали, сами осилить не в состоянии???
Всего подано 914 545 заявлений по вашим же данным в "новости",
а "государственный заказ на обучение в высших учебных заведениях 191,1 тыс. человек".
Как 191 тысяча на 45 тысяч больше, чем 914 тысяч???
tulchanin    27.07.2018, 16:20
Оценка:  -1
tulchanin
В этом году 146 тыс. выпускников школ решили поступить на бакалавра, подав более 900 тыс. заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
191 тысяча на 45 тысяч больше, чем 146 тыс.
WTF2wtf    27.07.2018, 16:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
Блин, а в Туле тоже предложение до конца дочитывать не в состоянии? ))
146 тыс - это только на медицинское направление же.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь