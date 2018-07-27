Абитуриенты подали в ВУЗы на 45 тысяч заявлений меньше, чем мест на бюджете

По собеседованию в ВУЗы зачислено 50 абитуриентов.

Продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра ukranews.com

146 085 абитуриентов подали заявления на вступление в высшие учебные заведения для получения образовательной степени бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования в 2018 году.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, передают Українські Новини.

Всего абитуриенты подали 914 545 заявлений в бумажной (11 тыс.) и электронной (903,5 тыс.) форме на поступление в вузы.

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Самыми популярными специальностями в текущем году является филология, право, менеджмент, среднее образование (школьный учитель), компьютерные науки, экономика, медицина, инженерия программного обеспечения, туризм и психология.

Прием заявлений от поступающих на дневную форму обучения на бакалаврат был завершен в 18:00 26 июля.

На данный момент продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра.

Отметим, Кабинет Министров установил государственный заказ на обучение в высших учебных заведениях 191,1 тыс. человек в 2018 году.

Как сообщалось 12 июля, стартовала подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы.