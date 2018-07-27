Абитуриенты подали в ВУЗы на 45 тысяч заявлений меньше, чем мест на бюджете
146 085 абитуриентов подали заявления на вступление в высшие учебные заведения для получения образовательной степени бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования в 2018 году.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, передают Українські Новини.
Всего абитуриенты подали 914 545 заявлений в бумажной (11 тыс.) и электронной (903,5 тыс.) форме на поступление в вузы.
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Самыми популярными специальностями в текущем году является филология, право, менеджмент, среднее образование (школьный учитель), компьютерные науки, экономика, медицина, инженерия программного обеспечения, туризм и психология.
Прием заявлений от поступающих на дневную форму обучения на бакалаврат был завершен в 18:00 26 июля.
На данный момент продолжается прием заявлений на младшего специалиста и магистра.
Отметим, Кабинет Министров установил государственный заказ на обучение в высших учебных заведениях 191,1 тыс. человек в 2018 году.
Как сообщалось 12 июля, стартовала подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы.
Всего подано 914 545 заявлений по вашим же данным в "новости",
а "государственный заказ на обучение в высших учебных заведениях 191,1 тыс. человек".
Как 191 тысяча на 45 тысяч больше, чем 914 тысяч???
191 тысяча на 45 тысяч больше, чем 146 тыс.
146 тыс - это только на медицинское направление же.