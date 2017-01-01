В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 миллиона

Элитных воров-альпинистов ранее уже судили в РФ.

Воры неоднократно были судимы в РФ

На весь экран Свернуть

В Одессе полиция задержала россиян, которые украли сумку с 24 миллионами гривен.

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает в пятницу, 27 июля, сайт города Одесса.

Читай также: В центре Киева за 2 минуты на 5 млн гривен ограбили финучреждение

Отмечается, что воров поймали “на горячем“. Головин рассказал, что элитные воры-альпинисты уже неоднократно были судимы у себя на родине - в Российской Федерации.

В Одессе они совершили целый ряд резонансных краж и разбоев.

Как сообщалось 26 июня, странное ограбление банка на $1,5 млн произошло в Крыму.