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В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 миллиона

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Элитных воров-альпинистов ранее уже судили в РФ.
В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 миллиона
© 048.ua
Фото 1/4
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
  • Воры неоднократно были судимы в РФ
В Одессе поймали россиян-домушников, укравших 24 миллиона
Воры неоднократно были судимы в РФ
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В Одессе полиция задержала россиян, которые украли сумку с 24 миллионами гривен.

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает в пятницу, 27 июля, сайт города Одесса.

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Отмечается, что воров поймали “на горячем“. Головин рассказал, что элитные воры-альпинисты уже неоднократно были судимы у себя на родине - в Российской Федерации.

В Одессе они совершили целый ряд резонансных краж и разбоев.

Как сообщалось 26 июня, странное ограбление банка на $1,5 млн произошло в Крыму.

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Теги: Одесса, кража, фото, россияне, разбой, задержание
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