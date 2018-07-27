ВСУ: 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы

В почти половине случаев по ДНК-экспертизе установили совпадения с родственниками пропавших без вести военных.

Военные поисковики пытаются идентифицировать тела 85 погибших в Донбассе. Почти половина из них - военнослужащие, сообщил координатор проекта ВСУ Эвакуация 200 полковник Михаил Котелевский в интервью Украинской правде.

“Из 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины совпадения по ДНК-экспертизами с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащих. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями“, - говорит Котелевский.

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С 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных. Сейчас на оккупированных территориях периодически продолжаются работы, благодаря совместной работе с Красным крестом.

На уточнение, работают ли именно сейчас исследователи на оккупированной территории, Котелевский ответил:

“Нет. Они отработали в июне. Нашли еще одного человека. Сейчас обсуждаем и согласовываем информацию, чтобы остатки передали нам. Мы предполагаем, кто это. Это не военнослужащий, но он имел проукраинскую позицию и оказывал гуманитарную помощь нашим военным. Обстоятельства, при которых он там оказался, я бы не хотел озвучивать“.

Напомним, 15 апреля боевики передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пропал без вести 8 апреля.