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ВСУ: 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы

Комментариев: 3
В почти половине случаев по ДНК-экспертизе установили совпадения с родственниками пропавших без вести военных.
С 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел
С 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел
pravda.com.ua

Военные поисковики пытаются идентифицировать тела 85 погибших в Донбассе. Почти половина из них - военнослужащие, сообщил координатор проекта ВСУ Эвакуация 200 полковник Михаил Котелевский в интервью Украинской правде. 

“Из 85 тел, которые сейчас пытаются идентифицировать, почти у половины совпадения по ДНК-экспертизами с родственниками. Это пропавшие без вести военнослужащих. Мы предполагаем, кто именно. Уже нужно начинать работать с семьями“, - говорит Котелевский.

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С 2014 года поисковики вывезли из зоны боевых действий 1,5 тысячи тел и останков украинских военных. Сейчас на оккупированных территориях периодически продолжаются работы, благодаря совместной работе с Красным крестом. 

На уточнение, работают ли именно сейчас исследователи на оккупированной территории, Котелевский ответил:

“Нет. Они отработали в июне. Нашли еще одного человека. Сейчас обсуждаем и согласовываем информацию, чтобы остатки передали нам. Мы предполагаем, кто это. Это не военнослужащий, но он имел проукраинскую позицию и оказывал гуманитарную помощь нашим военным. Обстоятельства, при которых он там оказался, я бы не хотел озвучивать“.

Напомним, 15 апреля боевики передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пропал без вести 8 апреля.

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Теги: ВСУ, погибшие, Донбасс, война, тела
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Комментариев (3)
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nsasssnter    27.07.2018, 18:03
Оценка:  -3
nsasssnter
И это только за последние полгода...
WTF2wtf    27.07.2018, 18:03
Оценка:  +1
WTF2wtf
что за полгода?
в основоном тела погибших еще в 14-15 годах сейчас находят.
основные бои и потери были в 14-15 годах
WTF2wtf    27.07.2018, 18:03
Оценка:  +1
WTF2wtf
когда россияне наших под Саур-могилой накрывали, под Иловайском расстреливали "в предоставленном коридоре", когда россияне Дебальцево штурмовали (уже после подписания Минска) ...
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