В больнице под Львовом умерла 17-летняя беременная девушка

У девушки была первая беременность, 16 недель.

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В четверг, 26 июля, в инфекционном отделении Новороздольской городской больнице скончалась 17-летняя беременная жительница села Крупской Николаевского района.

Об этом сообщает Zaxid.net

Причины смерти устанавливаются и окончательно говорить о них можно будет после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, к такому трагическому случае могла привести молниеносная форма менингококковой инфекции.

“Женщина пробыла у нас недолго, всего 4:00. Поступила в 12:40 в инфекционное отделение, в реанимацию. Врачи делали все возможное, чтобы спасти женщину, но ... В этот же день (26 июля) под вечер она умерла. Подозреваем, что причиной смерти может быть инфекция. Но это будет окончательно известно после проведения всех экспертиз“, - сообщила и.о. главного врача Новороздольской городской больницы Ольга Шелудько.

Стоит отметить, прошлом году в Дрогобыче от менингококковой инфекции (тяжелая форма) умерла трехлетняя девочка.

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Менингококковая инфекция очень коварна. Как сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут, иногда заболевание развивается настолько быстро, что может унести жизни ребенка или взрослого буквально за несколько часов, особенно молниеносная форма болезни. Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Она может поражать, как детей, так и взрослых, особенно тех, у которых ослаблены организмы.

За 6 месяцев 2018 на Львовщине зафиксировали четыре случая менингококковой инфекции.

Как сообщалось 14 июня, в Киеве женщина умерла при родах - родственники винят медиков.