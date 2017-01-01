Автобус с верующими попал в ДТП в Житомирской области

В результате аварии пострадал водитель, который нарушил ПДД.

В Житомирской области автобус с верующими, участниками крестного хода, попал в аварию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя главы Нацполиции – руководителя патрульной полиции Александра Фацевича.

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Глава Нацполиции отметил, что на праздновании 1030-летия Крещения Руси ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было.

“Имеет место только одно ДТП с пострадавшим в Житомирской области с участием автобуса, перевозившего верующих. Пострадал водитель, нарушивший Правила дорожного движения“, - рассказал Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что участница Крестного хода от УПЦ МП развернула на Грушевского флаг Российской Федерации. Женщину назвали провокатором, полиция потребовала убрать триколор.