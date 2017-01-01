Делегация Константинополя отказалась участвовать в ходе УПЦ МП

Также на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко, но он традиционно отказался.

Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в крестном ходе УПЦ МП. Об этом на брифинге заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний, передает LIGA.net.

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По его словам, на приглашения откликнулись 12 представителей мировых поместных церквей. “Но, на приглашение принять участие в крестном ходе не отозвалась Константинопольская делегация, которая сейчас в Киеве с визитом“, - сказал Антоний. “Наверное, у них плотный график“, - высказал предположение он.

Также Антоний подчеркнул, что на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко , но он традиционно отказался.

На Facebook -странице под названием Украинская поместная православная церковь сообщается, что вселенский патриарх Варфоломей отказался участвовать в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси, которые будут проводиться в России.

“В ответе Вселенского Патриарха также указано, что настоящий праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве, в нем представители Вселенского Патриарха примут участие 28.07“, - говорится в сообщении.

Напомним, 27-28 июля в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Руси. Центр города перекрыли, участников проверяют при помощи металлоискателей.