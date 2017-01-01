Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Делегация Константинополя отказалась участвовать в ходе УПЦ МП

Комментариев: 0
Также на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко, но он традиционно отказался.
Об отказе заявил Митрополит Антоний
Об отказе заявил Митрополит Антоний
Цензор.НЕТ

Делегация Константинопольского патриархата отказалась участвовать в крестном ходе УПЦ МП. Об этом на брифинге заявил  управляющий делами УПЦ МП  митрополит Антоний, передает LIGA.net.

Читай также: Автобус с верующими попал в ДТП в Житомирской области

По его словам, на приглашения откликнулись 12 представителей мировых поместных церквей. “Но, на приглашение принять участие в крестном ходе не отозвалась Константинопольская делегация, которая сейчас в Киеве с визитом“, - сказал Антоний. “Наверное, у них плотный график“, - высказал предположение он.

Также Антоний подчеркнул, что на крестный ход был приглашен президент Петр Порошенко , но он традиционно отказался.

На Facebook -странице под названием Украинская поместная православная церковь сообщается, что вселенский патриарх Варфоломей отказался участвовать в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси, которые будут проводиться в России.

“В ответе Вселенского Патриарха также указано, что настоящий праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве, в нем представители Вселенского Патриарха примут участие 28.07“, - говорится в сообщении.

Напомним, 27-28 июля в Киеве  проходят  торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Руси. Центр города перекрыли, участников проверяют при помощи металлоискателей. 

Поделись:
Теги: Крестный ход, митрополит Антоний, Константинопольский патриархат, отказ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь