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Идея референдума в Донбассе требует "проработки" - Путин

Комментариев: 1
Президент РФ назвал вопрос референдума в Донбассе "тонкой, чувствительной сферой".
Путин воздержался от комментариев по возможному референдуму
Путин воздержался от комментариев по возможному референдуму
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его идея проведения референдума в Донбассе требует “дополнительного изучения и проработки“. 

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

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Журналист задал Путину вопрос, как отреагировал президент США Дональд Трамп на его предложение относительно референдума в Донбассе, и может ли этот референдум пройти под эгидой России и некоторых других стран.

“Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки“, - ответил Путин.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неких двух людей, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина в Хельсинки, сообщил, что Путин якобы предлагал Трампу провести “референдум“ во временно оккупированном Донбассе, чтобы “помочь решить военный конфликт в Восточной Украине“.

В Белом доме заявили, что не намерены поддерживать предложение России.

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Теги: Путин, Россия, Донбасс, война, референдум, Трамп
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Комментариев (5)
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PereZX    27.07.2018, 18:00
Оценка:  0
PereZX
Выведи своих вояк со ВСЕМИ российскими вооружениями, дай войти миротворческому контингенту, навести порядок в регионе, а потом уже можно думать дальше
Коцман__Бобза    27.07.2018, 17:58
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
А если китайцы в Сибири референдум проведут?
Krotol2    27.07.2018, 17:57
Оценка:  -1
Krotol2
Хорошее дело.Люди должны высказаться
PereZX    27.07.2018, 17:59
Оценка:  0
PereZX
под оккупантами????
Woodbrother    27.07.2018, 17:53
Оценка:  0
Woodbrother
Утилизация ихтамнетов нужна Донбасу и Крыму а не новые липовые референдумы.
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