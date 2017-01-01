Порошенко встретился с представителями Вселенского патриарха
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 27 июля, проводит встречу с делегацией Вселенского Патриарха, которая прибыла на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киев. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Тwitter.
"Очень благодарны Его Святейшеству Патриарху Варфоломею за постоянную заботу об украинских верующих, об украинском народе, который сейчас переживает непростые времена агрессии со стороны РФ", - заявил Порошенко.
Глава государства также подчеркнул, что для него и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ.
"Ждем решения нашей Матери-Церкви по Томосу, ждем решения Синода. Большое спасибо за твердость, которую демонстрирует Его Святейшество по отношению к Украине со стороны Матери-Церкви. Мы уверены, что сейчас это решение должно быть принято в строгом соответствии с каноническими нормами", - резюмировал Порошенко.
Зустріч з делегацією Вселенського Патріархату https://t.co/M5HgVVVyjc— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 июля 2018 г.
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