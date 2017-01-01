Дело Павелко будут расследовать иностранные правоохранители - журналист

США вскоре может начать расследование выведения возглавляемой нардепом от БПП, главой бюджетного комитета Верховной Рады Андреем Павелко Федерацией футбола в оффшоры 791 тыс. долларов из международных кредитов.

Об этом в своем блоге на gordonua.com заявил экс-член исполкома ФФУ, известный спортивный журналист Артем Франков, отметив: речь идет о средствах, полученных Федерацией на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных площадок “ФФУ Продакшн“.

Опираясь на выложенный в открытый доступ сайтом Anonymous архив е-почт функционеров ФФУ, он напоминает: возглавляемая Павелко Федерация завысила стоимость закупки оборудования для завода у офшора из ОАЕ - S.D.T. FZE - на практически 800 тыс. долларов больше, чем было бы при прямой покупке у поставщика.

При этом экс-член исполкома организации подчеркивает: бездействие украинских правоохранительных органов по этому вопросу вытекает из того, что фигуранты “схемы“ являются представителями власти - “В Украине всё схвачено. Глава бюджетного комитета ВРУ в президентах ФФУ и 9 народных депутатов в исполкоме – это вам не босота подзаборная“.

“Но когда четко вырисовались схемки с отмыванием денег через оффшоры при закупках оборудования в США, Дании, Германии, Великобритании, ребята зашевелились - ведь шикнуть правоохранителям США, Дании, Германии и Великобритании не получится. Вот Павелко и рванул 26 июня на поклон в посольство США в Украине“, - замечает Франков.

Вместе с тем, он высказывает предположение, что этот “рабочий визит“ связан с попыткой Павелко заручится поддержкой посольства перед возможным выдвижением обвинений американскими правоохранителями.

“Руководство ФФУ переживает, ведь правоохранители в США намного лучше умеют читать переписку в е-почтах, чем наши“, - резюмировал экс-член исполкома ФФУ.