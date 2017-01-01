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В Виннице велосипедист убил автомобилиста

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Велосипедист ударил автомобилиста, который не пожелал ему уступить дорогу. Травма оказалась смертельной.
Велосипедист нанес водителю удар, от которого тот скончался
Велосипедист нанес водителю удар, от которого тот скончался
pixabay

Молодой мужчина, ехавший на велосипеде и водитель авто не поделили выезд со двора. Ссора переросла в драку, во время которой водитель получил смертельные ранения. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, около 18:00. Полиция получила сообщение от прохожего о том, что во дворе по улице Келецкой дерутся мужчины.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора и драка. 62-летний винничанин управлял авто, а 21-летний ехал на велосипеде. Мужчины поспорили о том, кто кого должен был пропустить при выезде со двора.

В результате велосипедист ударил автомобилиста, из-за чего тот упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Прохожие вызвали скорую помощь, которaя нa месте констaтировaлa смерть потерпевшего.

Велосипедист зaдержан, открыто уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжелого телесного повреждения. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, накануне в Николаевской области нашли велосипедиста с проломленной головой.

Ранее сообщалось, что  в ДТП под Харьковом погибла велосипедистка. Водитель автомобиля ВАЗ въехал в группу велосипедистов.

 

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Теги: смерть, Винница, ссора, велосипед, убийство, драка, велосипедист
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Источник: korrespondent.net

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