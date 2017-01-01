В Виннице велосипедист убил автомобилиста

Велосипедист ударил автомобилиста, который не пожелал ему уступить дорогу. Травма оказалась смертельной.

Велосипедист нанес водителю удар, от которого тот скончался pixabay

Молодой мужчина, ехавший на велосипеде и водитель авто не поделили выезд со двора. Ссора переросла в драку, во время которой водитель получил смертельные ранения. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, около 18:00. Полиция получила сообщение от прохожего о том, что во дворе по улице Келецкой дерутся мужчины.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора и драка. 62-летний винничанин управлял авто, а 21-летний ехал на велосипеде. Мужчины поспорили о том, кто кого должен был пропустить при выезде со двора.

В результате велосипедист ударил автомобилиста, из-за чего тот упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Прохожие вызвали скорую помощь, которaя нa месте констaтировaлa смерть потерпевшего.

Велосипедист зaдержан, открыто уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжелого телесного повреждения. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, накануне в Николаевской области нашли велосипедиста с проломленной головой.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Харьковом погибла велосипедистка. Водитель автомобиля ВАЗ въехал в группу велосипедистов.

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